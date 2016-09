Brüssel sperrt die Autos aus

Mehr als eine halbe Million privater Pkws sind in Brüssel gemeldet. Heute hieß es für viele von ihnen: stehen bleiben. Die belgische Hauptstadt beging bereits zum 15. Mal den jährlichen autofreien Sonntag. Die Zufahrtsstraßen in die Innenstadt wurden ebenso gesperrt wie die teilweise kilometerlangen Straßentunnel.

ORF.at/Martin Steinmüller

Auch Königsfamilie auf dem Fahrrad

Auf einer Fläche von über hundert Quadratkilometern durften zehn Stunden lang keine motorisierten Fahrzeuge fahren. Ausnahmen gab es nur für Busse, Taxis und Autofahrer, die aus beruflichen oder zwingenden anderen Gründen auf ihr Fahrzeug angewiesen waren. Die Straßen gehörten damit zehn Stunden lang Fußgängern, Radfahrern, Skateboardern und Inlineskatern. Auch das belgische Königspaar ließ sich mit seinen vier Kindern auf dem Fahrrad blicken.

Der autofreie Sonntag ist Teil der von der EU Kommission ausgerufenen Woche der Mobilität. Sie findet jedes Jahr von 16. bis 22. September statt. Laut den Veranstaltern beteiligen sich dieses Jahr mehr als 2.300 Gemeinden an der Aktionswoche. So konsequent wie Brüssel sind allerdings die wenigstens.

Heuer kein „Rasen am Ring“ in Wien

Viele Städte sperren für einen Tag allenfalls einzelne Straßenzüge. In Wien hieß es bisher am 22. September – dem eigentlichen EU-weiten „autofreien Tag“ - Autos runter von der Wiener Ringstraße.

Die Aktion „Rasen am Ring“ lockte aber nicht nur Tausende zum Picknicken und Flanieren auf Wiens Prachtstraße. Die Sperre war auch alljährlich Ziel der Kritik von Wirtschaftskammer und Oppositionsparteien. Dieses Jahr verzichtet die Stadt darauf. Dafür wurde am Wochenende die Babenberger Straße zwischen Ring und Mariahilfer Straße für ein Straßenfest gesperrt.

In Belgien beteiligten sich neben Brüssel rund 40 weitere Gemeinden an dem autofreien Sonntag. Belgien gilt als eines der autoreichsten Länder Europas. Vor allem in den Großstädten Brüssel und Antwerpen gehören lange Staus und zäher Verkehr unter der Woche zum Alltag. (mars, ORF.at)