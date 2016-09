Vier zerstückelte Leichen in Haus in Spanien entdeckt

In einem Haus in Spanien sind die zerstückelten Leichen zweier Erwachsener und zweier kleiner Kinder entdeckt worden.

Die vier Toten in dem Haus am Rande des Dorfs Pioz rund 60 Kilometer nordöstlich der spanischen Hauptstadt gehörten derselben Familie an, wie eine Polizeisprecherin und der Bürgermeister Ricardo Garcia Lopez heute mitteilten. Demnach waren die getöteten Kinder etwa ein und vier Jahre alt.

Laut der Polizei stammte die Familie, die das Haus in dem Dorf nahe Guadalajara gemietet hatte, aus Brasilien. Die Autopsie müsse aber noch bestätigen, dass es sich bei den Opfern tatsächlich um die Bewohner des Hauses handelt. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, weil er einen seltsamen Geruch aus dem Haus wahrnahm.