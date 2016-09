Kremlpartei Geeintes Russland führt bei Parlamentswahl

Die Kremlpartei Geeintes Russland liegt nach Angaben der Wahlleitung in Moskau bei der Parlamentswahl vorne. Nach Auszählung von etwa sieben Prozent der Stimmzettel belege die bisher stärkste Kraft in der Staatsduma mit 44,2 Prozent den ersten Platz, meldete die Agentur Interfax heute.

Nachwahlbefragungen sahen die Regierungspartei zwischen 44 und 48 Prozent der Stimmen. 2011 hatte die Machtstütze von Präsident Wladimir Putin die Wahl mit 49,3 Prozent gewonnen.

Putin und Medwedew jubeln bereits

Der russische Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew haben am Abend bereits den absehbaren Wahlsieg der Kremlpartei gefeiert. Wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale tauchten sie demonstrativ gemeinsam in der Parteizentrale in Moskau auf. „Man kann mutig sagen: Unsere Partei hat gewonnen“, sagte Medwedew als Vorsitzender und Spitzenkandidat von Geeintes Russland.

Den zweiten Platz belegen die nationalistischen Liberaldemokraten mit 18,36 Prozent (2011: 11,7), knapp gefolgt von den Kommunisten mit 17,24 Prozent (2011: 19,2). In das Parlament einziehen würde noch die Partei Gerechtes Russland mit 6,24 Prozent (2011: 13,2 Prozent). Damit wären in der Duma die gleichen Kräfte vertreten wie bisher.

Wohl geringe Beteiligung

Die liberalen Oppositionsparteien Jabloko (1,38 Prozent) und Parnas (0,7 Prozent) scheiterten den ersten Angaben nach deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung war zunächst nicht bekannt, vor fünf Jahren lag sie bei 60,21 Prozent. Diesmal stimmten bis zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale nach Angaben der Zentralen Wahlkommission knapp 40 Prozent der Wähler ab.

Nach geändertem Wahlrecht wurden die 450 Sitze in der Staatsduma zur Hälfte nach Parteilisten, zur Hälfte in Direktwahlen vergeben. Das vorläufige Endergebnis wird erst tags darauf erwartet.