UNO-Gipfel sucht nach Lösungen für Flüchtlingskrise

Die Vereinten Nationen veranstalten heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration. Konkrete Zusagen werden bei dem von UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon ausgerichteten Treffen in New York allerdings nicht erwartet.

Stattdessen wollen die 193 Mitgliedstaaten sich auf eine politische Absichtserklärung einigen, in der es um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten allgemein geht.

Kern und Kurz in New York

Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nehmen an dem Treffen teil. Ein Hauptaugenmerk soll dabei der Frage gewidmet werden, wie die Lage in den Herkunftsländern der Flüchtlinge verbessert werden kann. Kern wird in New York auch einige unangenehme Termine wahrnehmen müssen.

Morgen, dem ersten Tag der einwöchigen UNO-Generaldebatte, hat US-Präsident Barack Obama zu einem weiteren Gipfeltreffen zum Thema geladen. Unter anderem treten Deutschland und Schweden dabei als Co-Gastgeber auf.