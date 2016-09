Grenzstreit zwischen Kenia und Somalia vor IGH

Ein Grenzstreit zwischen Kenia und Somalia wird heute vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag verhandelt. Die beiden Länder haben bis Freitag Zeit, ihre Argumente dem obersten Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen zu präsentieren.

Begehrtes ölreiches Meeresgebiet

Somalia und Kenia streiten seit Jahren um ein ölreiches Meeresgebiet von mehr als 100.000 Quadratkilometern im Indischen Ozean, in dem Nairobi der italienischen Ölgesellschaft EniSpA bereits drei Förderlizenzen erteilt hat.

Laut Somalia sollte die Seegrenze in Verlängerung der Landgrenze Richtung Südosten verlaufen. Kenia fordert dagegen, dass die Grenze gerade von der Küste Richtung Osten verläuft. Kenia verweist darauf, dass es bereits seit 1979 Kontrolle über das Meeresgebiet ausübt. Es stellt die Autorität des Gerichtshofs in der Streitsache in Frage. Mogadischu hatte den IGH im Jahr 2014 angerufen, nachdem die bilateralen Verhandlungen ohne Erfolg geblieben waren.