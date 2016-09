Explosion in New York: Angeblich fünf Festnahmen

Im Zusammenhang mit der Bombenexplosion in New York sind angeblich fünf Menschen festgenommen worden. Der Sender ABC News berichtete, sie seien gemeinsam von Kräften der Bundespolizei FBI und der New Yorker Polizei auf einer Brücke zwischen den Bezirken Staten Island und Brooklyn in Gewahrsam genommen worden. Der Sender berief sich auf nicht näher genannte Quellen.