Kabelsender schlagen Netflix & Co.

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ räumt weiterhin die Preise ab: Bei der Gala zur Verleihung des US-Fernsehpreises Emmy, der als wichtigste Branchenauszeichnung der Welt gilt, gewann die TV-Serie am Sonntag gleich zwölf Auszeichnungen. Das Fantasy-Epos hat damit so viele Preise wie noch keine Serie zuvor gewonnen. Im harten Branchenmatch mit den Streamingdiensten Netflix und Amazon blieben die Kabelsender heuer klar die Sieger.

