Multitalent Erwin Steinhauer wird 65

Er ist Kabarettist, Bühnendarsteller, Filmschauspieler und jedenfalls immer Publikumsliebling - Erwin Steinhauer. Zuletzt wurde er für seine Rolle als Kriegsreporter in "Thank You For Bombing ausgezeichnet. Heute wird Steinhauer 65.

