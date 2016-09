Fast keine Chefinnen in Börsenkonzernen

Börsennotierte Firmen werden in Österreich nach wie vor fast ausschließlich von Männern geführt, hat eine Untersuchung des Beratungskonzerns EY ergeben. Der Frauenanteil in Vorstandsetagen liegt bei 4,6 Prozent. Nach einer verpflichtenden Quote ruft aber kaum ein Politiker, handle es sich doch um Firmen in Privateigentum. Die Parlamentsparteien sind bei dem Thema großteils zurückhaltend.

Eine Frauenquote in privatwirtschaftlichen Betrieben durchzusetzen sei schwierig, hieß es etwa aus dem SPÖ-Parlamentsklub gegenüber der APA. „Das müsste man anders machen, zum Beispiel mit einer verpflichtenden Frauenförderung im Betrieb.“

Weiters will die Kanzlerpartei bei Einkommensberichten ansetzen. „Die sollten schon ab 100 Mitarbeitern verpflichtend sein.“ Wichtig sei auch der Ausbau von Ganztagsschulen und Kinderbetreuung.

SPÖ für, ÖVP gegen Quote

Für Aufsichtsräte wäre eine Quote aus Sicht der SPÖ hingegen wichtig: Dass das wirkt, sehe man bei Unternehmen mit einem Staatsanteil ab 50 Prozent. Dort liege die Frauenquote bei 38 Prozent, in den Wiener-Börse-Unternehmen laut EY lediglich bei 17,6 Prozent.

Auch die ÖVP verweist auf die freiwillige Selbstverpflichtung, die die öffentliche Hand 2011 einging. „Mit dem Ministerratsbeschluss zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsgremien von Unternehmen, die einen Bundesanteil von 50 Prozent und mehr aufweisen, hat die Regierung einen wichtigen Schritt gesetzt.“

Privaten Unternehmen will die ÖVP jedoch bei der Personalwahl keine Vorschriften machen. „Entscheidend ist, dass wir die Rahmenbedingungen und Anreize für den Aufstieg von qualifizierten Frauen laufend verbessern“, so die Volkspartei.