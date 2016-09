Ehepaar saß in Hohen Tauern auf Felsen fest

Im Kärntner Zirknitztal in den Hohen Tauern ist in der Nacht ein Ehepaar aus Deutschland in Bergnot geraten. Die beiden saßen auf einem Felsen fest. Bergrettung und Feuerwehr konnten die beiden finden und unverletzt ins Tal bringen.

