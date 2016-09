Netanjahu trifft am Mittwoch Obama

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wird am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York US-Präsident Barack Obama treffen. Das bestätigte Netanjahus Sprecher David Kejes heute. Bei dem Treffen wolle Netanjahu Obama „persönlich für das Militärhilfeabkommen danken, das vergangene Woche unterzeichnet wurde“, teilte Netanjahus Büro zuvor mit.

Das Verhältnis zwischen Netanjahu und Obama gilt seit Jahren als angespannt. Kritiker in Israel hatten Netanjahu zuletzt vorgeworfen, er habe ein schlechtes Geschäft mit den USA ausgehandelt. Mit seiner fortwährenden Kritik an der Atomvereinbarung mit dem Iran habe er einen besseren Handel und eine noch höhere Militärhilfe torpediert. Netanjahu wies das als „undankbar“ zurück.

Militärhilfepaket in Milliardenhöhe

Das Militärhilfepaket in Rekordhöhe sieht Zahlungen von 38 Milliarden Dollar an Israel für den Zeitraum von einem Jahrzehnt vor. Obama sagte, es handle sich um die größte einzelne Unterstützung in der Geschichte der USA. Bisher belief sich die US-Militärhilfe für Israel auf drei Milliarden Dollar (rund 2,8 Mrd. Euro) im Jahr, nun sind es 3,8 Milliarden Dollar.

„Das Abkommen drückt die Tiefe der strategischen Beziehungen zwischen Israel und den USA aus“, teilte Netanjahus Büro mit. Bei dem Treffen mit Obama werde Netanjahu die „Herausforderungen und Gelegenheiten im Nahen Osten sowie Wege zu Frieden und Sicherheit“ ansprechen.