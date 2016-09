Samsung liefert neues Galaxy Note 7 aus

Im Desaster um das explosionsgefährdete Smartphone Galaxy Note 7 tauscht der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung die defekten Geräte nun nach und nach aus.

Das Austauschprogramm sei auf dem Heimatmarkt in Südkorea und in verschiedenen europäischen Ländern angelaufen, teilte eine Unternehmenssprecherin heute mit. Ab Mittwoch gebe es das Angebot auch für Kunden in den USA.

In Österreich wurde das Modell offiziell nicht verkauft, der Verkaufsstart wäre hierzulande für 9. September geplant gewesen.

Mehr dazu in help.ORF.at