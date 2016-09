Neujahrsansprache entfällt

Österreich wird erst im nächsten Jahr offiziell einen neuen Präsidenten haben. Die Angelobung wird am 26. Jänner stattfinden, wie die Präsidiale des Nationalrates am Montag mitteilte. Damit wird es keine Präsidentenansprache am Nationalfeiertag und auch nicht zum neuen Jahr geben. Der Nationalrat will bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch indes den Wahltermin offiziell fixieren. Der Rechnungshof kündigte unterdessen an, den neuen Urnengang prüfen zu wollen.

