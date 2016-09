Weltkriegsgerät für 2,7 Mio. Euro versteigert

Bei einer Versteigerung von Panzern und anderen Objekten aus dem Zweiten Weltkrieg in der Normandie in Frankreich haben Sammler insgesamt 2,7 Millionen Euro ausgegeben. So wurde ein Sherman-Panzer der US-Armee für 364.000 Euro versteigert, wie das Auktionshaus Artcurial gestern mitteilte. Ein anderer US-Panzer, ebenfalls Baujahr 1944, fand für 310.000 Euro einen Käufer.

Die Weltkriegssammlung stand bisher im Normandy Tank Museum in der Ortschaft Catz unweit der Normandie-Strände, an denen die Alliierten im Kampf gegen Nazi-Deutschland 1944 gelandet waren.

Mehr als 1.000 Bieter und Schaulustige

Der Sammler Patrick Nerrant hatte das Museum erst 2013 eröffnet, musste es jetzt aber wegen Geldproblemen schließen. Mehr als 1.000 Bieter und Schaulustige kamen in das Museum, um der Versteigerung beizuwohnen.

Neben Panzern wurden auch Lastwagen, Militärjeeps, Motorräder und Flugabwehrgeschütze aus dem Zweiten Weltkrieg versteigert, außerdem alte Uniformen, Munitionskisten und Stahlhelme.

Einen überraschend hohen Preis erzielte ein BMW-Motorrad mit Beiwagen der deutschen Wehrmacht: Es wurde inklusive Provision und Steuern für 169.000 Euro versteigert - der Schätzpreise war zwischen 35.000 und 45.000 Euro gelegen.