20-Jähriger stürzte betrunken von Hotelbalkon

Ein 20-jähriger Steirer ist in der Nacht in einem Hotel in Haiming (Tirol) von einem Balkon fünf Meter tief auf die Straße gestürzt. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zams gebracht. Laut Polizei war er stark alkoholisiert.

