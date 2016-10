In EU-Prognose in Top Ten

Die Alterung ist in ganz Europa ein großes Problem. Auch in Österreich warnen Experten immer wieder vor den zusätzlichen Belastungen für das Gesundheits- und Pensionssystem. Die große Ausnahme ist Wien - zumindest relativ. Die Hauptstadt wird 2050 eine der zehn jüngsten Regionen in Europa sein. Und Wien wird noch mehr Sogwirkung entfalten. Spürbar ist das bereits jetzt bei Pendlern.

Lesen Sie mehr …