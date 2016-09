Mehr als 130 Zeugen geladen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag am Grazer Landesgericht der Prozess gegen den Grazer Amokfahrer. Der Mann hatte Ende Juni 2015 mit seinem Wagen in der Grazer Innenstadt drei Menschen getötet, über hundert wurden teils schwer verletzt. Über 130 Zeugen werden befragt. Im Vorfeld des Prozesses hatte es einen Krieg der Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit des Mannes bei der Tat gegeben.

