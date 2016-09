Tochter von britischem Lord auf Philippinen erschossen

Die Tochter eines britischen Lords ist Opfer des tödlichen Feldzugs gegen die Drogenkriminalität auf den Philippinen geworden. Maria Aurora Moynihan, Tochter von Baron Moynihan, wurde in Manila auf offener Straße erschossen, wie Polizeisprecher Tito Jay Cuden heute sagte. In einem bei ihrer Leiche abgelegten Schild sei sie beschuldigt worden, „eine Dealerin für Prominente“ zu sein.

Familie kein unbeschriebenes Blatt

Die 45-Jährige befand sich gegen Kaution auf freiem Fuß, nachdem sie 2013 bei einer Razzia in Manila mit Drogen erwischt worden war. Laut Polizeisprecher Cuden war die Tote eine Tochter des 1991 in Manila verstorbenen Barons Moynihan of Leeds, der in der philippinischen Hauptstadt eine Reihe von Bordellen unterhalten hatte. Der Lord hatte sich Ende der 60er Jahre auf der Flucht vor Betrugsvorwürfen auf die Philippinen abgesetzt.

Seit dem Amtsantritt des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte Ende Juni wurden nach Angaben der Polizei bei außergerichtlichen Tötungen im Drogenkrieg bereits mehr als 3.100 Menschen getötet. Ein Drittel davon starb bei Anti-Drogen-Einsätzen der Polizei, die anderen unter ungeklärten Umständen. Menschenrechtler gehen davon aus, dass sie von Bürgerwehren, Auftragsmördern oder auf eigene Faust handelnden Sicherheitskräften getötet wurden.

Duterte will brutalen Drogenkampf fortsetzen

Duterte hatte angekündigt, seinen brutalen Feldzug gegen die Drogenkriminalität um ein halbes Jahr zu verlängern. Er brauche zur Tötung der Drogenkriminellen eine „kleine Verlängerung von vielleicht sechs Monaten“, sagte Duterte gestern Abend in seiner Heimatstadt Davao.

Er habe erst nach seinem Amtsantritt begriffen, wie „schwerwiegend und ernst“ das Drogenproblem sei. „Selbst wenn ich es wollte, ich kann sie nicht alle töten“, sagte Duterte.

Der wegen seiner Skrupellosigkeit berüchtigte langjährige Bürgermeister von Davao war im Mai unter anderem wegen seiner Ankündigung zum Präsidenten gewählt worden, mit aller Härte gegen Drogenkriminelle im Land vorzugehen und Straftäter kurzerhand töten zu lassen.