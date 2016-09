Bgld: Ausbildung für „Sicherheitspartner“ startet

In Eisenstadt hat heute die Ausbildung der burgenländischen „Sicherheitspartner“ begonnen. Die von der FPÖ lancierten „Sicherheitspartner“ sollen in Zukunft auf den Straßen unterwegs sein und der Polizei alles, was ihnen verdächtig vorkommt, melden.

