Bosnien-Herzegowina nähert sich EU-Mitgliedschaft an

Bosnien-Herzegowina kann mit einem weiteren wichtigen Schritt bei der Annäherung an die Europäische Union rechnen. Die EU-Außen- und -Europaminister wollen bei einem Ministerrat morgen in Brüssel das bosnische Beitrittsgesuch annehmen. Damit werde auf technischer Ebene der Beitrittsprozess gestartet, sagte heute ein ranghoher Diplomat in Brüssel.

Die EU-Kommission könne nach der Entscheidung des Ministerrates ihren Fragebogen mit rund 1.200 Fragen zur Vorbereitung Bosnien-Herzegowinas auf Übernahme des EU-Rechtsbestandes („Aquis“) an die bosnischen Stellen schicken. Bis der Fragebogen beantwortet ist, würden voraussichtlich ein, zwei Jahre vergehen, hieß es in EU-Ratskreisen.

Kommission muss Antrag prüfen

Die Entscheidung zur Annahme des bosnischen EU-Beitrittsantrags soll ohne Diskussionen als reiner Formalakt beschlossen werden, hieß es. Die EU-Kommission soll aufgefordert werden, den bosnischen Antrag zu prüfen.

Anschließend müssen die EU-Außenminister darüber entscheiden, ob sie Bosnien-Herzegowina den offiziellen EU-Kandidatenstatus verleihen und ob die Bedingungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen erfüllt sind.

Der EU-Ministerrat - Österreich wird wegen des Aufenthalts von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bei der UNO-Generalversammlung in New York auf Botschafterebene vertreten sein - befasst sich außerdem mit der Vorbereitung des EU-Gipfels am 20. und 21. Oktober.

Der Gipfel soll drei große Themen haben, hieß es in Ratskreisen. So soll eine weitere Bestandsaufnahme zur Migrationskrise erfolgen mit einem Update zur Lage auf der Balkan- und der Mittelmeer-Route sowie zu der im Oktober startenden EU-Grenzschutztruppe. Auch der EU-Gipfel im Dezember werde sich mit der Flüchtlingskrise befassen.