Hilfsgüter für notleidende Syrer in drei Rebellengebieten

Nach langem Warten erhalten notleidende Menschen in drei syrischen Rebellengebieten Hilfe von außen. Lastwagen mit Hilfsgütern seien auf dem Weg in die zentralsyrische Stadt Talbisa und den nordsyrischen Ort Orem al-Kubra, sagte der Sprecher der UNO-Nothilfeorganisation (OCHA), David Swanson, heute. Es handle sich um gemeinsame Konvois mehrerer Hilfsorganisationen.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete zudem, Lastwagen mit Hilfsgütern hätten den Ort Muadamija al-Scham südlich der Hauptstadt Damaskus erreicht. Dabei handelt es sich um einen Transport der Hilfsorganisation Syrischer Roter Halbmond.

Aleppo weiter abgeschnitten

40 Lastwagen mit UNO-Hilfsgütern an der Grenze zur Türkei müssten hingegen weiter warten, so Swanson weiter. Sie sollen notleidende Menschen in den belagerten Rebellengebieten der nordsyrischen Großstadt Aleppo versorgen. UNO-Syrienvermittler Staffan de Mistura hatte in der vergangenen Woche erklärt, bisher hätten die Lastwagen von der syrischen Regierung kein grünes Licht bekommen.

Armee lässt Waffenruhe auslaufen

Die syrische Armee ließ unterdessen ihre einwöchige Waffenruhe aus. Eine Verlängerung des am 12. September ausgerufenen „Regimes der Ruhe“ lag heute nicht vor. Es war in Kraft getreten, nachdem sich die USA und Russland auf eine Feuerpause verständigt hatten.

Die Regierung in Damaskus und die Rebellen haben einander in den vergangenen Tagen vorgeworfen, die Waffenruhe zu brechen.

Syrische Soldaten bei US-Luftangriff getötet

Zudem wurde diese von einem US-Luftangriff belastet, bei dem Dutzende syrische Soldaten ums Leben kamen. Die Feuerpause galt als Chance zur Versorgung der Bevölkerung und für Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden.

Bereits zuvor hatte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien vermeldet, dass es zum ersten Mal seit einer Woche wieder Luftangriffe auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil der nordsyrischen Stadt Aleppo gegeben habe.

Türkische Luftwaffe bombardiert IS-Stellungen

Die türkische Luftwaffe griff nach türkischen Angaben indes erneut Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nordsyrien an. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete heute unter Berufung auf Armeequellen, drei IS-Ziele seien bei den Luftschlägen am Vorabend in der Gegend um die Orte Baraghita und Sandara zerstört worden.

Bombardiert worden seien unter anderem das mutmaßliche IS-Hauptquartier in dieser Region und ein Munitionsdepot. Die Kampfjets seien sicher zurückgekehrt. Nach Angaben der Beobachtungsstelle hatte es am Sonntag in der Nähe von al-Rai heftige Kämpfe zwischen syrischen Rebellen und IS-Anhängern gegeben. Die Rebellen seien weiter vorgerückt, teilte die Beobachtungsstelle mit. Insgesamt hätten sie seit Samstag sieben Dörfer eingenommen.