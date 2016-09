Team Van der Bellen will neues Fairnessabkommen

Das Team von Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat dem blauen Gegenüber Norbert Hofer nach dessen Vorstoß für eine Plakatpause ein drei Punkte umfassendes Fairnessabkommen für den restlichen Wahlkampf vorgeschlagen. Neben den Plakaten soll das auch die Punkte Fairness (v. a. in der Wortwahl) und den Schutz der Grundrechte enthalten, sagte Wahlkampfmanager Lothar Lockl heute.

Wahlkampfbremse soll noch besprochen werden

Lockl will den (vorige Woche von Hofers Kampagnenmanager Herbert Kickl vorgenommen) Vorstoß, für die nächsten Wochen auf neue Plakate, Inserate und klassische Wahlkampfveranstaltungen zu verzichten, um die genannten Punkte erweitern. Man sei bereits im Gespräch mit Hofers Team. „Ich hoffe, dass es uns noch diese Woche gelingt, zu einem Ergebnis zu kommen“, so Lockl.

Plakate sollen abgenommen werden

Verzichten will Van der Bellens Team bis zur Intensivwahlkampfphase auf Plakate - und eventuell auch auf Inserate. Das Aufhängen von Plakaten will Lockl auf die letzten fünf Wochen des Wahlkampfes vor dem Wahltermin am 4. Dezember beschränken, die derzeit aufgehängten Plakate sollen abgenommen werden.

In Wien sei der Abbau der Dreiecksständer bereits im Gange. Weitergehen sollen hingegen die sonstigen Wahlkampfauftritte: „Van der Bellen wird sehr viel unterwegs sein“, sagte sein Wahlkampfmanager. „Es gibt keinen Grund für eine Pause.“

Neben den Beschränkungen bei den Werbemitteln will Lockl auch das Thema „Fairness“ festschreiben. Über ein Abkommen zu sprechen habe nur Sinn, „wenn dies auch die Sprache umfasst“. Einen sorgsamen Umgang in diesem Bereich vermisst Lockl bei der FPÖ im bisherigen Wahlkampf.

Als Beispiele nannte er etwa, dass Hofer seinen Konkurrenten mit einem „faschistischen Diktator“ verglichen habe oder FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Van der Bellen vorgehalten habe, er plane eine „Präsidialdiktatur a la Erdogan“. Außerdem verwies Lockl darauf, dass Kickl selbst - „keine 24 Stunden“ nach seinem eigenen Vorschlag eines Wahlkampfmoratoriums - Van der Bellen in einer Aussendung am Wochenende als „Pharisäer“ bezeichnet hatte.