Badens Ortschef tritt wegen „untergriffiger Politik zurück“

Der Bürgermeister von Baden in Niederösterreich, Kurt Staska (ÖVP), ist überraschend zurückgetreten. Parteinterne Differenzen hätten seinen Entschluss bestärkt, teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Politik sei generell „immer mehr durch Streit und persönliche Untergriffe gekennzeichnet“, was sinnvolles Arbeiten unmöglich mache.

