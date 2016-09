Österreichs Muslime planen Flüchtlingsorganisation

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) will eine eigene Flüchtlingsorganisation gründen. Das kündigte Präsident Ibrahim Olgun heute bei seiner ersten Pressekonferenz an. Diese solle parallel zu Caritas und Diakonie etwa Unterkünfte bereitstellen und Asylwerber versorgen, so Olgun. Zusätzlich will er die Bildungsarbeit verstärken und Frauen in der Glaubensgemeinschaft fördern.

