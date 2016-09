Terroristischer Hintergrund bei New-York-Anschlag

Die Ermittlungen nach dem Anschlag am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Das teilte Bürgermeister Bill de Blasio heute mit. Der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, fügte in einem Interview des Senders CBS hinzu, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe.

„Gestern hatten wir diese Informationen noch nicht. Heute sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Ermittler zu diesem Ergebnis kommen“, sagte Cuomo heute auf CNN. Cuomo und De Blasio sagten, es sei zu früh zu sagen, ob es sich bei den Explosionen um die koordinierten Aktionen einer Zelle gehandelt habe.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Die New Yorker Polizei veröffentlichte in der Früh (Ortszeit) das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen mit dem Namen Ahmad Khan R. Er werde in Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Rucksack mit Rohrbomben in New Jersey

Zuvor wurden in Elizabeth in New Jersey in einem Rucksack mehrere Rohrbomben in der Nähe des Bahnhofs gefunden, eine detonierte bei einem Entschärfungsversuch mittels Roboter.

Der Gegenstand wurde in einem Mistkübel gefunden.

Auch die Bundespolizei FBI war im Einsatz. Der Fundort lag in der Nähe eines Bahnhofs.

FBI stoppt verdächtiges Auto

Die US-Bundespolizei FBI hielt zuvor in Zusammenhang mit der Explosion in New York vom Samstag ein verdächtiges Fahrzeug bei einem „Verkehrsstopp“ an. Es sei aber niemand eines Verbrechens beschuldigt worden, twitterte das New Yorker FBI-Büro in der Nacht auf heute (Ortszeit).

Mehrere örtliche Medien hatten zuvor unter Berufung auf Ermittler berichtet, fünf Insassen des Wagens seien festgenommen worden. Die Männer wurden in Brooklyn angehalten, nachdem sie eine Brücke vom benachbarten Stadtteil Staten Island überquert hatten. Bei der Explosion am Samstag in Manhattan waren 29 Menschen verletzt worden.