Details zu den Bomben

Nach dem Bombenanschlag in New York am Wochenende und dem Fund weiterer Sprengsätze gehen die Behörden von einem terroristischen Motiv aus. Zuvor hatte es bis Montag geheißen, der Hintergrund sei unklar, ein Terrorarkt sei möglich. Mittlerweile läuft auch eine Fahnung nach einem mutmaßlichen Drahtzieher, einem Afghanen, „Terrorzellen“ sollen sich auf der Flucht befinden. Erste Details gibt es auch zur Bauweise der Bomben.

Lesen Sie mehr …