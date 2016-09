Beach Boys machen im Juni 2017 in Wien Station

55 Jahre nach ihrer Gründung machen die legendären Beach Boys auf ihrer Welttournee kommendes Jahr in Österreich Station - wenn auch nicht in Originalbesetzung. Am 12. Juni spielen Sänger, Frontmann und Gründungsmitglied Mike Love und Bandveteran Bruce Johnston (Keyboard) mit fünf Kollegen in der Wiener Stadthalle F auf, teilten die Veranstalter heute mit. Der Vorverkauf beginnt morgen.

Gründungsmitglieder zuletzt 2012 gemeinsam auf der Bühne

Bekannt wurde die Band in den 1960er Jahren mit Songs wie „Surfin’ USA“, „I Get Around“ und „Help Me Rhonda“. Das Album „Pet Sounds“ von 1966 gehört nach Auffassung vieler Kritiker zu den wichtigsten Platten der Popgeschichte.

Neben Love zählen sein Cousin Brian Wilson, das musikalsiche Mastermind der Beach Boys, und Al Jardine zu den Gründungsmitgliedern. Bruce Johnston und David Marks ersetzten später die mittlerweile verstorbenen Wilson-Brüder Dennis und Carl. Gemeinsam standen die fünf Musiker zuletzt 2012 bei einer Jubiläumstournee auf der Bühne, in deren Rahmen auch das neue Album „That’s Why God Made The Radio“ erschienen ist.