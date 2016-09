Künstliche Intelligenz im Feldversuch

Der Inselstaat Singapur hat in den vergangenen Jahren sukzessive die Barrieren für ausländische Arbeitskräfte erhöht: Der hohe Anteil von rund 40 Prozent sollte sich nicht weiter steigern. Doch viele Jobs blieben in der Folge unbesetzt, etwa in der Dienstleistungsbranche. Diese Lücken sollen nun Roboter füllen: In Singapur wird die Stadt der Zukunft geprobt. Hier nehmen Maschinen bereits Bestellungen auf, fahren Taxis oder verrichten Dienste im Krankenhaus. Anders als Europa fürchtet Singapur keine Verdrängung vom Arbeitsmarkt durch künstliche Intelligenz.

