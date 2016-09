Alitalia-Piloten streiken am Donnerstag

Die Piloten der italienischen Fluggesellschaft Alitalia planen am Donnerstag einen 24-stündigen Streik. Das teilten die drei größten Pilotengewerkschaften mit. Die Beziehung zwischen Alitalias CEO Cramer Ball und den Gewerkschaften liegt auf Eis, nachdem das Management mehrere Gehaltszulagen für das Flugpersonal gestrichen hat.

Ball bezeichnete die Streikpläne der Gewerkschaften als „reinen Wahnsinn“. „Dieser Streik wird unserer Airline erheblichen finanziellen Schaden und Zehntausenden Kunden Unannehmlichkeiten verursachen. Vor allem gefährdet dieser Streik die künftige Entwicklung Alitalias“, so Ball in einem Brief an die Mitarbeiter.

Alitalia schreibt weiter Verluste

Bei Alitalia ist aufgrund hoher Verluste noch kein Land in Sicht. Nun muss sie ihren Entwicklungsplan revidieren, indem eine Erreichung der Gewinnschwelle bis 2017 vorgesehen ist. Der neue australische CEO will die Personalkosten um 30 Prozent reduzieren. Die italienische Airline, an der Etihad - Großaktionär der Niki-Mutter Air Berlin - eine 49-prozentige Beteiligung hält, hatte 2015 noch Verluste in Höhe von 1,5 Mio. Euro pro Tag gemeldet.

Um in die Gewinnzone zu gelangen und sich im Kampf gegen Billigfluglinien wie Ryan Air zu profilieren, will Alitalia ihre Flotte ausbauen und auf Langstreckenflüge setzen. Im November wird Alitalia eine neue Verbindung zwischen Italien und Kuba einweihen. Zugleich soll verstärkt auf Service an Bord gesetzt werden.