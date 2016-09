Formel 1: Rosberg schreibt Hamilton nicht ab

Nico Rosberg hat sein Hoch nach der Sommerpause auch gestern in Singapur fortgesetzt und sich mit dem dritten Sieg in Folge wieder an die Spitze der WM-Wertung gesetzt.

Doch noch sind sechs Saisonrennen zu absolvieren, und der Vorsprung des Deutschen auf seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton beträgt nur acht Punkte. Entsprechend vorsichtig gibt sich Rosberg in Bezug auf den möglichen ersten WM-Titel: „Nichts hat sich geändert. Lewis ist immer sehr schwer zu schlagen.“

