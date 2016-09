Iran reduziert Großbestellung bei Airbus

Wegen verzögerter Genehmigungen durch US-Behörden hat der Iran seine Großbestellung beim europäischen Flugzeugbauer Airbus leicht reduziert. Die Islamische Republik habe den Auftrag um sechs Jets auf 112 verringert, sagte ein Vertreter des Verkehrsministeriums heute am Rande einer Branchenkonferenz im Iran.

Die amerikanischen Behörden müssen aufgrund der hohen Zahl an US-Teilen in den Airbus-Maschinen Exportlizenzen vergeben. Dabei kommt es zu Verzögerungen. Airbus hatte den Großauftrag im Jänner an Land gezogen.

Irans Präsident Hassan Rouhani besiegelte das Milliardengeschäft bei seinem Besuch in Paris. Es umfasste insgesamt 118 Flugzeuge im Wert von rund 27 Mrd. Dollar (24,05 Mrd. Euro) nach Listenpreis. Nach dem Ende des Atomstreits und der damit verbundenen Sanktionen drückt der Iran bei der Modernisierung seiner veralteten Flugzeugflotte aufs Tempo. Jüngst hatte der Airbus-Rivale Boeing sich eine Großbestellung über 100 Flugzeuge gesichert.