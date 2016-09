Wieder Terrorangst in New York

Der Anschlag vom Wochenende in New York hat nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden offenbar einen terroristischen Hintergrund. Die Behörden haben heute jenen Mann festgenommen, der für die Anschläge bzw. versuchten Anschläge verantwortlich sein soll. In New York waren bei einer Explosion am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in New Jersey eine Rohrbombe in einem Mistkübel explodiert. Dabei wurde jedoch niemand verletzt.

UNO-Flüchtlingsgipfel mit wenig Erwartungen

Die Vereinten Nationen (UNO) veranstalten heute erstmals in ihrer Geschichte einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration. Konkrete Zusagen werden nicht erwartet, geeinigt hat man sich aber im Vorfeld auf eine Absichtserklärung. Für Österreich sind Bundeskanzler Kern und Außenminister Kurz nach New York gereist.

Zum Flüchtlingsgipfel und zur derzeitigen Sicherheitslage in New York, eine Liveschaltung zu Andreas Pfeifer, Leiter des Zeit-im-Bild-Auslandsressorts.

Das Berliner Wahldebakel und die Folgen

CDU und SPD haben bei den Wahlen in Berlin ein historisches Debakel erlitten und damit die schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte. Kanzlerin Angela Merkel will als Reaktion ihre Flüchtlingspolitik zwar nicht ändern, aber besser erklären. Ihr Vizekanzler wittert eine Chance, selbst Kanzler eines Linksbündnisses zu werden. Dazu live aus Berlin: Hans Ulrich Jörges, Mitglied der Chefredaktion des „Stern“.

Medaillenregen für Österreich bei Paralympics

Bei den Paralympics in Rio de Janeiro haben Österreichs Sportler mit insgesamt neun Medaillen kräftig zugeschlagen: einmal Gold sowie je viermal Silber und Bronze. Neben neun Medaillen haben die heimischen Athleten auch eine ganze Reihe persönlicher Bestleistungen geliefert und erfreuliche Top-Ten-Plätze erreicht.

