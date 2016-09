Keine Erkenntnisse zu Tatmotiv

Nur wenige Stunden nachdem die US-Behörden eine Großfahndung eingeleitet haben, ist der Hauptverdächtige für die Bombenanschläge am Wochenende in New York und New Jersey gefasst worden. Dem eingebürgerten Afghanen, der nach einem Schusswechsel festgenommen wurde, wird vorgeworfen für die Vorfälle in beiden Bundesstaaten verantwortlich zu sein. Eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gibt es bisher nicht. Das FBI tappt bezüglich des Motivs noch im Dunkeln, sieht auch keine Anzeichen dafür, dass der Verdächtige Mitglied einer Terrorzelle sei.

