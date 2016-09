Aktivisten: Hilfskonvoi bei Luftangriffen in Aleppo getroffen

Bei Luftangriffen in der syrischen Provinz Aleppo sind heute nach Angaben von Aktivisten mehrere Lastwagen mit Hilfslieferungen getroffen worden. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, wurden vor einem Zentrum des Syrischen Roten Halbmonds im Gebiet Orum al-Kubra fast 20 Fahrzeuge beschädigt. Der Ort liegt westlich der Stadt Aleppo. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Am Nachmittag hatte die syrische Armee die seit Tagen geltende Waffenruhe in Syrien für beendet erklärt. Schon kurz darauf setzten wieder Luft- und Artillerieangriffe auf die nordsyrische Stadt Aleppo ein. Ein AFP-Reporter berichtete von Luftangriffen auf die Stadtviertel Sukkari und Amirija. Die zwischen den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe war vor einer Woche in Kraft getreten. Sie wurde allerdings vielfach gebrochen.