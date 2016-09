Parlamentswahl im Königreich Jordanien

Im Königreich Jordanien wird heute ein neues Parlament gewählt. Nachdem sie die beiden vorherigen Abstimmungen boykottiert hatte, tritt diesmal auch die jordanische Muslimbruderschaft wieder an und könnte mit rund 20 Mandaten in dem 130 Sitze zählenden Parlament stärkste Oppositionskraft werden.

Das Wahlsystem begünstigt ansonsten monarchietreue Stammeskandidaten. Einer Umfrage zufolge wollen 32 Prozent für ein Familien- oder Stammesmitglied stimmen.

König Abdullah II. hatte das Parlament Ende Mai aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. In der neuen Volksvertretung sind 15 Sitze für Frauen reserviert. Jordanien grenzt an die Konfliktländer Syrien und Irak und trägt durch die Aufnahme unzähliger Flüchtlinge eine enorme Last. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 14 Prozent, Schätzungen gehen von bis zu 30 Prozent aus.