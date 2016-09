„Läuft auf Kriegsverbrechen hinaus“

Die von USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe in Syrien ist am Montag von der syrischen Regierung beendet worden. Am späten Abend wurde von Kampfflugzeugen ein Hilfskonvoi, der eine Stadt nahe Aleppo versorgen sollte, angegriffen. Die UNO ist empört. Es laufe auf ein „Kriegsverbrechen“ hnaus, sollte der Angriff vorsätzlich ausgeführt worden sein. Die USA zweifeln an der Kooperation mit Russland im Syrien-Konflikt. Aus Sicht Washingtons kommen nur die Luftwaffe der syrischen Regierung oder deren Verbündeter Russland für den Angriff infrage.

