SPÖ-Mitglieder erwartungsgemäß gegen CETA

Bei der ersten österreichweiten SPÖ-Mitgliederbefragung haben 88 Prozent der teilnehmenden Parteimitglieder gegen die vorläufige Anwendung des umstrittenen EU-Kanada-Handelsabkommen auf EU-Ebene gestimmt. Auch 89 Prozent der Nicht-Mitglieder sprachen sich dagegen aus. Beobachter hatten allein aufgrund der Formulierung der Fragen mit einem derartigen Ergebnis gerechnet.

Insgesamt haben 23.730 Menschen an der Internetumfrage teilgenommen, davon 14.387 SPÖ-Mitglieder und 9.343 Nicht-Mitglieder. Eine hohe Ablehnung erfuhren auch Fragen, ob Schiedsverfahren im Zuge von CETA akzeptiert werden sollten und ob man eine „Senkung europäischer Qualitätsstandards“ durch das Abkommen hinnehmen solle.

Gefühlt geheim

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler sah „wie vermutet“ eine „große Skepsis in der Bevölkerung“, vor allem gegen „gefühlte“ Geheimverhandlungen. Die SPÖ fühle sich durch ihre Mitglieder unterstützt. Mit rund 7,5 Prozent sei die Beteiligung der SPÖ-Mitglieder über den Erwartungen gelegen. Die Befragung und die damit zusammenhängende Informationskampagne sei „wichtig und richtig“ gewesen, man habe damit noch einiges bewegen können.

Ob diese Bewegung, die es auch auf europäischer Ebene gebe, ausreiche, werde man sehen, so Niedermühlbichler. Ob die SPÖ nach dieser Mitgliederbefragung bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber CETA bleiben wird, hängt laut ihm von den von der EU-Kommission und Kanada angekündigten gemeinsamen „Klarstellungen“ ab, mit denen noch einiges abgefedert werden könnte.

„Wenn wir unsicher sind“

Die Kritik von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) an der SPÖ-Mitgliederbefragung weist Niedermühlbichler zurück. Die ÖVP solle vielmehr in die eigene Partei hineinhören. Niedermühlbichler stellte zudem weitere Mitgliederbefragungen in Aussicht, „wenn wir unsicher sind“.