Gezerre über Finanzierung für Linzer Brücke

Die SPÖ Linz stellt dem Land die Rute ins Fenster. Es geht um die neue Brücke, die anstelle der abgetragenen Eisenbahnbrücke entstehen soll. Ob und in welcher Höhe sich das Land Oberösterreich an den Kosten beteiligen wird, darauf wartet man in Linz bis heute. Weder Stadt noch Land haben allerdings wirklich das dafür nötige Geld, obwohl die Kosten seit Jahren bekannt sind.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at