Exporte Schweizer Luxusuhren brechen weiter ein

Die Schweizer Uhrenindustrie hat auch im August weniger Uhren ins Ausland verkauft. Die Exporte gingen arbeitstagbereinigt um 13 Prozent zurück. Mit dem zusätzlichen Arbeitstag im August beträgt das Minus 8,8 Prozent. Vor allem die Nachfrage nach Luxusuhren ab 3.000 Franken (2.700 Euro) ging weiter zurück.

Die Exporte der Luxusuhren fielen um 14,4 Prozent, während sich die Uhren in der Preiskategorie von 200 bis 3.000 Franken größerer Beliebtheit erfreuten. Dasselbe Bild zeigt sich nach Materialien: Edelmetalluhren verbuchten die größte Einbuße.

Kein Renner mehr in Hongkong

Die Uhrenindustrie kämpft seit Anfang des Jahres mit einer abflauenden Konsumlust. Seit Jänner wurden 10,9 Prozent weniger Schweizer Uhren ins Ausland verkauft. Auf dem wichtigsten Markt Hongkong ging es mit den Uhrenverkäufen nun schon den 18. Monat in Folge bergab. Die Verkäufe fielen im August um 28,7 Prozent, wie aus den nun veröffentlichten neuen Exportzahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung hervorgeht.

Auch im Nahen Osten ging die Nachfrage nach Schweizer Uhren zurück. Die Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate verringerten sich um zwölf Prozent, die Exporte nach Saudi-Arabien gar um 31,8 Prozent. Ein Viertel aller Schweizer Exporte in die beiden Länder sind Uhren. Lediglich in Großbritannien konnten - im Gefolge der „Brexit“-Entscheidung - Exportzuwächse verzeichnet werden.