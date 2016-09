Direktorenposten nicht öffentlich gemacht

Ein neues Offshore-Datenleck bringt nur wenige Monate nach den aufsehenerregenden Panama-Papers neue Namen und weitere geheime Geschäfte ans Licht. Basierend auf Recherchen des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) und der „Süddeutschen Zeitung“ stehen diesmal die Bahamas im Blickfeld. Dort hatte den Daten zufolge auch die ehemalige EU-Kommissarin Neelie Kroes einen Direktorenposten in einer Offshore-Gesellschaft. Bei ihrem Eintritt in die EU-Kommission gab sie das nicht an. Ihr Anwalt begründet das mit einem „Formalfehler“.

