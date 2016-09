Verkaufszahlen erneut abgestürzt

Über der Schweizer Uhrenindustrie und damit dem drittwichtigsten Industriezweig des Landes hängen die Gewitterwolken immer tiefer. Grund dafür sind anhaltende Umsatzeinbrüche. Allein in Hongkong geht es mittlerweile den 18. Monat in Folge steil bergab. Der wichtigste Markt für das Geschäft mit Schweizer Luxusuhren verzeichnete im August ein Minus von 28,7 Prozent. Ein sattes Plus gibt es zwar bei den Verkäufen nach Großbritannien - Experten sind sich aber einig, dass sich die Schweizer Uhrenmanager wohl neue Zukunftsstrategien überlegen müssen.

Lesen Sie mehr …