Neue Leitung für Galerie in Innsbrucker Taxispalais

Die in New York lebende Deutsche Nina Tabassomi wird mit Jänner 2017 die künstlerische Leitung und Geschäftsführung der Galerie im Taxispalais in Innsbruck übernehmen. Sie hat die Jury beim Hearing überzeugt.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at