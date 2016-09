Alkoholverbot auf Straße in Salzburger Altstadt

In der Gstättengasse in der Salzburger Altstadt zwischen Klausentor und Gstättentor darf ab Oktober an Wochenenden auf der Straße kein Alkohol mehr getrunken werden. Das beschloss nun der Stadtsenat. So sollen lärmgeplagte Anrainer entlastet werden.

