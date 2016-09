UNO: „Tödlichstes Jahr im Mittelmeer“ droht

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UNO) bisher mehr als 300.000 Flüchtlinge und Einwanderer über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Das sind deutlich weniger als die 520.000 Menschen, die in den ersten neun Monaten 2015 in die EU kamen, wie das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) heute mitteilte.

Den Angaben zufolge starben heuer bisher 3.211 Flüchtlinge bei dem Versuch, über das Meer Europa zu erreichen. Im gesamten Jahr 2015 ertranken 3.771 Flüchtlinge im Mittelmeer. Damit drohe 2016 „zum tödlichsten Jahr im Mittelmeer“ zu werden, sagte UNHCR-Sprecher William Spindler.

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge ging in Griechenland um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. In Italien kamen dagegen nahezu gleich viele Schutzsuchende an wie im Vorjahreszeitraum.