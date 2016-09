Chinesisches Aquarium will einsamen Eisbären behalten

Die Betreiber eines Aquariums in einem chinesischen Einkaufszentrum haben ein Hilfsangebot von Tierschützern zur Aufnahme eines vereinsamten Eisbären in einem britischen Zoo zurückgewiesen. Die Tierschutzorganisation Animals Asia hatte angeboten, die Transportkosten zu übernehmen, wenn der Eisbär Pizza aus seinem Gehege im chinesischen Guangzhou in einen Zoo im englischen Yorkshire gebracht wird.

Fotos, die den apathisch auf dem Boden liegenden Bären in seinem vom Tageslicht abgeschnittenen Gehege im Grandview Mall Aquarium in einem Einkaufszentrum von Guangzhou zeigen, hatten sich weltweit im Internet verbreitet. Aktivisten zufolge ist der Zoo von Yorkshire bereit, Pizza aufzunehmen. Geld solle für den Eisbären nicht gezahlt werden, damit die Betreiber des Aquariums davon nicht weitere Tiere kaufen können.

Ein Sprecher des Aquariums sagte heute, es bestehe „kein Bedarf, dass sich ausländische Organisationen einmischen“. Das Aquarium halte sich an die chinesischen Standards und Tierschutzbestimmungen.