Tschechischer Präsident Zeman würde Trump wählen

Der tschechische Präsident Milos Zeman unterstützt den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. „Wenn ich ein US-Bürger wäre, ja, dann würde ich Donald Trump wählen“, sagte Zeman heute gegenüber der Zeitung „Dnes“ (Onlineausgabe). Trumps Konkurrentin Hillary Clinton würde nur die Politik von US-Präsident Barack Obama fortsetzen, so der tschechische Präsident.

Obamas Name sei mit einer Reihe von Misserfolgen verbunden, so Zeman. So hätte er zahlreiche „eitrige Wunden“ hinterlassen und unter anderem den gesamte Nahe Osten in Unordnung gebracht. Trump steht aus Zemans Sicht umgekehrt in einer Reihe mit dem früheren US-Präsidenten Ronald Reagan. Auch dieser sei bei seiner Kandidatur als dummer Schauspieler lächerlich gemacht worden, „und er war einer der größten amerikanischen Präsidenten“, so Zeman.

Sich selbst sieht Zeman auf derselben Linie wie die Präsidenten der anderen drei Visegrad-Staaten (Polen, Ungarn, Slowakei) sowie dem österreichischen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer (FPÖ). In der Flüchtlingskrise hätten sie dieselbe Meinung, so Zeman, der Hofer letzte Woche auf der Prager Burg empfangen hatte. Von den europäischen Spitzenpolitikern hat bisher nur Ungarns Regierungschefs Victor Orban für Trump Stellung bezogen.