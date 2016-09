Ehefrau von New-York-Bomber verließ USA vor Tat

Die Ehefrau des mutmaßlichen Bombenattentäters von New York hat laut Berichten des US-Nachrichtensenders CNN wenige Tage vor den Attentaten die Vereinigten Staaten verlassen.

Ermittler versuchen nun über Mittelsmänner in Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit ihr in Kontakt zu treten. Die Beamten erhoffen sich von der Frau Informationen über die Motive der Anschläge. Der Verdächtige selbst schweigt unterdessen zu der Tat.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den 28-jährigen gebürtigen Afghanen des fünffachen versuchten Mordes. Er habe durch Schusswaffengebrauch bei seiner Festnahme den Tod von fünf Polizisten in Kauf genommen. Zudem wird ihm unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen, und er soll die Sprengsätze im Bundesstaat New Jersey deponiert haben.

„Keine Hinweise auf Terrorzelle“

Bei dem Bombenanschlag im New Yorker Ausgehviertel Chelsea waren am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe an der Strecke eines Wettlaufs explodiert, ohne dass jemand verletzt wurde. In beiden Fällen ist Rahami der Tatverdächtige. Ein Richter setzte die Kautionssumme auf 5,2 Millionen Dollar (4,7 Mio. Euro) fest.

Berichte über eine „Terrorzelle“ wies ein Beamter der US-Bundespolizei FBI zurück. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte, momentan werde nicht nach weiteren Verdächtigen gefahndet. Zu den Anschlägen in New York und New Jersey hatte sich niemand bekannt.