Heimische Schüler trinken viel Alkohol

Die 15- bis 16-Jährigen in Österreich trinken viel Alkohol. Das ist das Ergebnis einer europaweiten Studie zu Zigaretten-, Alkohol- und Drogenkonsum bei Schülern.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at

Alkoholverbot auf Straße in Salzburger Altstadt

In der Gstättengasse in der Salzburger Altstadt zwischen Klausentor und Gstättentor darf ab Oktober an Wochenenden auf der Straße kein Alkohol mehr getrunken werden. Das beschloss nun der Stadtsenat. So sollen lärmgeplagte Anrainer entlastet werden.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at