Vor 40 Jahren: Der Anfang vom Ende des Punk

England feiert in diesem Jahr 40 Jahre Punk. Am 26. November 1976 veröffentlichten die Sex Pistols ihre erste Single: „Anarchy in the U.K.“ Zwei Monate vor dieser vielzitierten Geburtsstunde des Punk wurde allerdings bereits dessen Ende eingeläutet: Am 20. und 21. September 1976 spielten später weltbekannte Bands wie die Sex Pistols (noch ohne Sid Vicious), The Clash und Siouxsie and the Banshees (mit Sid Vicious) beim ersten Punkfestival Englands. Auf das Festival folgten Schlagzeilen und Plattenverträge – mit dem Underground war es vorbei.

