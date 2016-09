EM-Qualifikation: ÖFB-Frauen vor historischem Erfolg

Gut ein Jahr nach der erstmaligen sportlichen Qualifikation der österreichischen Fußballer für eine EM-Endrunde können auch die ÖFB-Frauen diesen historischen Erfolg schaffen.

Mit einem Remis im letzten Qualispiel heute in Wales hätten die Schützlinge von Teamchef Dominik Thalhammer das Ticket für die EM 2017 in den Niederlanden fix in der Tasche. Aber selbst eine Niederlage könnte den Österreicherinnen zur Premiere reichen.

Mehr dazu in sport.ORF.at